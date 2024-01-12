"Барселона" и "Реал" сыграют в финальном матче Суперкубка Испании

Под занавес встречи точным ударом отметился Ламин Ямал. "Барселона" в решающем матче сыграет с мадридским "Реалом", который обыграл в 1/2 финала мадридский "Атлетико" Итоговый счет поединка — 5:3. Счет в матче "Реал" - "Атлетико" был открыт на шестой минуте игры, "Атлетико" повел благодаря голу Марио Эрмосо с передачи Антуана Гризманна. Следом "Реал" забил дважды, отличились Антонио Рюдигер (20-я минута) и Ферлан Менди (29-я минута).

На 37-й минуте Гризманн сравнял счет. Во втором тайме на 78-й минуте Рюдигер стал автором автогола, но за пять минут до конца основного времени матча "Реал" отыгрался благодаря точному удару Даниэля Карвахаля. В дополнительное время на 116-й минуте произошел один автогол, игрок "Атлетико" Стефан Савич срезал мяч в свои ворота, а окончательный счет поединка установил Браим Диас (120+2). Встреча между "Барселоной" и "Реалом" состоится 14 января. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.