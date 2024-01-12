Кто может уехать из РПЛ в Европу в зимнее трансферное окно

Спрос остаётся на иностранцев нашей лиги. А вот переход российского игрока маловероятен.

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Спрос на футболистов из РПЛ за границей, особенно российских, снижается по причине санкций и падающего уровня нашей лиги. Тем не менее в 2024 году некоторые игроки могут уехать из чемпионата России в Европу.

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Возможно, кто-то сделает это уже в зимнее окно в течение месяца. СМИ и инсайдеры называли имена звёзд РПЛ, которые вызывают интерес у зарубежных клубов. В чей трансфер вы верите и ждёте его?

Наир Тикнизян, «Локомотив»

Тикнизян выдал просто невероятный год с точки зрения результативности для защитника-универсала. Наир забил в 2023-м больше многих форвардов. Ещё в летнее окно обсуждались варианты с Германией и Испанией, но не срослось. Теперь 24-летний игрок «Локомотива» может уехать в Европу в зимнее окно. Сообщалось, что за Тикнизяном следят два клуба итальянской Серии А – «Болонья» и «Лацио».

Удивительно, но Тикнизян достаточно критично отзывается о своём уровне. «Готов ли перейти в чемпионат не из топ-5? Конечно. Я далеко не футболист для топ-5 чемпионатов. Я субъективен и самокритичен. Так и есть. Это позволяет мне постоянно расти и требовать с себя большего», – признавался игрок «Локомотива» и сборной Армении в интервью сайту УЕФА.

В этом сезоне у Тикнизяна 23 матча, восемь голов и пять результативных передач.

Бенхамин Гарре, «Крылья Советов»

Чемпионат России остаётся трамплином для южноамериканцев в Европу. Очередной пример – аргентинский вингер «Крыльев Советов». Спортивный директор самарского клуба Сергей Корниленко подтверждал в интервью для «Чемпионата», что переговоры по поводу Гарре ведутся с несколькими клубами. А агент легионера Марат Хинчагов даже называл конкретные команды из Италии, интересующиеся его клиентом – это «Удинезе», «Фиорентина», «Торино» и «Салернитана». Летом «Крылья Советов» отказались от предложения греческого ПАОКа по Бенхамину в размере € 7 млн. Значит, понимают, что продадут его дороже. В текущем сезоне у Гарре 20 матчей, восемь забитых мячей и три голевых паса.

Лукас Вера, «Оренбург»

Не исключено, что в зимнее окно из РПЛ уедут сразу два заметных аргентинца. Плеймейкер «Оренбурга» тоже интересен зарубежным клубам. По словам спортивного директора оренбуржцев Дмитрия Андреева, переговоры с одним из них ведутся, но пока нет конкретики. СМИ писали о вариантах у Веры в Испании и Саудовской Аравии.

Между тем перед Новым годом Лукас был одной ногой в «Локомотиве». Железнодорожники вроде бы договорились и с аргентинцем, и с «Оренбургом» по сумме трансфера. Но два клуба разошлись в вопросе сроков перевода денег. Оренбуржцы хотели получить всю сумму к маю 2024-го, а москвичи готовы были перевести вторую часть транша в размере 150 млн рублей только в январе 2025-го.

Видимо, Вера уже не перейдёт в «Локомотив». У него в нынешнем сезоне 18 матчей, один гол и четыре голевых паса.

Ванья Дркушич, «Сочи»

Дркушичу – 24, он играет за сборную Словении, поэтому вполне объяснимо внимание к центральному защитнику «Сочи» со стороны зарубежных клубов. На днях агент игрока подтвердил, что его клиент может продолжить карьеру в Германии или Бельгии. Ванья имел возможность уехать за границу ещё в летнее окно, но тогда сочинцев не устраивали поступавшие предложения от «Нанта» и «Црвены Звезды».

«Мы удивлены и немного разочарованы таким решением, тем, что клуб не оставил никакого шанса для переговоров. Они просто заявили, что игрок не продаётся. «Нант» был хорошим вариантом, но в «Сочи» решили так, как решили», – говорил представитель защитника Младен Ратковица.

Дркушич принял участие в 14 матчах этого сезона, стал автором двух забитых мячей.

Далее в списке игроки, чей отъезд, по данным «Чемпионата», маловероятен. Но исключать такие трансферы всё же не будем.

Эдуард Сперцян, «Краснодар»

Ведущий борьбу за золото «Краснодар» может потерять своего ключевого игрока центра поля, которого с большим трудом сохранил в летнее окно. Если вариант с «Аяксом», судя по всему, окончательно отпал из-за нежелания голландцев делать бизнес с Россией, то двери в топ-5 пока для Сперцяна не закрыты. Сообщалось о контактах представителей Эдуарда с руководством «Ювентуса», «Интера» и «Фиорентины». Клубы из Германии и Испании тоже ведут 23-летнего полузащитника. Сумма сделки, по разным данным, может составить от € 12 до 18 млн. В этом сезоне Сперцян сыграл в РПЛ и Кубке России 21 матч и набрал 8+4 по системе «гол+пас».

Джон Кордоба, «Краснодар»

Под вопросом будущее в «Краснодаре» и человека, вокруг которого строится игра лидера РПЛ в атаке. Несмотря на то что Кордобе уже 30 лет, он имеет шансы вернуться из чемпионата России в Европу. Появлялась информация о возможном возвращении колумбийца в Германию или переезд в Турцию. Впрочем, более реальными кажутся варианты с клубами из ОАЭ или Саудовской Аравии, где Джону наверняка предложат крупную зарплату. «Краснодар» мог бы заработать € 10-12 млн на трансфере центрфорварда. У Кордобы в нынешнем сезоне 20 матчей, 11 голов и четыре голевые передачи.

Фёдор Чалов, ЦСКА