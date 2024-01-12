Куликов и Рыбчинский не попали в состав «Локомотива» на первый сбор в ОАЭ

Пресс-служба московского «Локомотива» опубликовала список футболистов, которые отправятся с командой на первый тренировочный сбор. Напомним, железнодорожники начнут подготовку ко второй части сезона 13 января в ОАЭ.

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Отметим, что полузащитники Даниил Куликов и Дмитрий Рыбчинский не попали в состав команды на сбор. В клубе сообщили, что занимаются дальнейшим трудоустройством футболистов.

Вратари: Гилерме, Илья Лантратов, Даниил Худяков, Тимофей Митров.

Защитники: Лукас Фассон, Станислав Магкеев, Иван Кузьмичёв, Марио Митай, Максим Ненахов, Алекесандр Сильянов, Егор Погостнов, Наир Тикнизян, Илья Самошников, Евгений Морозов.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Вадим Раков, Михаил Щетинин, Станислав Топинка, Алексей Батраков, Артём Карпукас.

Нападающие: Артём Дзюба, Владислав Сарвели, Дмитрий Радиковский, Тимур Сулейманов.