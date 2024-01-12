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Куликов и Рыбчинский не попали в состав «Локомотива» на первый сбор в ОАЭ

Пресс-служба московского «Локомотива» опубликовала список футболистов, которые отправятся с командой на первый тренировочный сбор. Напомним, железнодорожники начнут подготовку ко второй части сезона 13 января в ОАЭ.

Куликов и Рыбчинский не попали в состав «Локомотива» на первый сбор в ОАЭ
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Отметим, что полузащитники Даниил Куликов и Дмитрий Рыбчинский не попали в состав команды на сбор. В клубе сообщили, что занимаются дальнейшим трудоустройством футболистов.

Вратари: Гилерме, Илья Лантратов, Даниил Худяков, Тимофей Митров.

Защитники: Лукас Фассон, Станислав Магкеев, Иван Кузьмичёв, Марио Митай, Максим Ненахов, Алекесандр Сильянов, Егор Погостнов, Наир Тикнизян, Илья Самошников, Евгений Морозов.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Вадим Раков, Михаил Щетинин, Станислав Топинка, Алексей Батраков, Артём Карпукас.

Нападающие: Артём Дзюба, Владислав Сарвели, Дмитрий Радиковский, Тимур Сулейманов.

Напомним, «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38). В первом туре после возобновления сезона «Локомотив» в гостях встретится с московским «Динамо» в начале марта.

Футбол
Артем Карпукас
Марио Митай
Даниил Худяков
Наир Тикнизян
Илья Самошников
Сергей Пиняев
Станислав Магкеев
Максим Глушенков
Максим Ненахов
Алексей Батраков
Михаил Галактионов
Владислав Сарвели
Даниил Куликов
Илья Лантратов
Артем Дзюба
Дмитрий Рыбчинский
Евгений Морозов
Дмитрий Баринов
Михаил Щетинин
Антон Миранчук
Рифат Жемалетдинов
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