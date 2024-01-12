Аргентинец Кабалейро вошел в тренерский штаб «Оренбурга»

Футбольный клуб «Оренбург» на своём официальном сайте объявил о пополнении в тренерском штабе. Так, в команду Давида Деограсии вошел аргентинский специалист Фернандо Кабалейро, который ранее работал у себя на родине в клубах «Атлетико Альварадо» и «Кильмес».

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Также «Оренбург» объявил о назначении нового тренера вратарей. На эту должность назначен российский специалист Юрий Окрошидзе. Прошлый тренер вратарей Платон Захарчук продолжит работу в структуре клуба, но будет заниматься подготовкой голкиперов во второй команде.