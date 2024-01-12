«Оренбург» объявил о расторжении контракта с двумя футболистами
Футбольный клуб «Оренбург» объявил о расторжении контракта с двумя футболистами — команду покинули Кирилл Печенин и Юрий Ковалев. Контракты были расторгнуты по взаимному согласию сторон.
«По взаимному соглашению сторон расторгнуты контракты с футболистами Кириллом Печениным и Юрием Ковалевым. Руководство, тренерский штаб, администрация клуба и болельщики благодарят Кирилла и Юрия за работу и от всей души желают успешного продолжения карьеры! Спасибо!» — написала пресс-служба «Оренбурга».
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