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«Оренбург» объявил о расторжении контракта с двумя футболистами

Футбольный клуб «Оренбург» объявил о расторжении контракта с двумя футболистами — команду покинули Кирилл Печенин и Юрий Ковалев. Контракты были расторгнуты по взаимному согласию сторон.

«Оренбург» объявил о расторжении контракта с двумя футболистами
© ФК "Оренбург"

«По взаимному соглашению сторон расторгнуты контракты с футболистами Кириллом Печениным и Юрием Ковалевым. Руководство, тренерский штаб, администрация клуба и болельщики благодарят Кирилла и Юрия за работу и от всей души желают успешного продолжения карьеры! Спасибо!» — написала пресс-служба «Оренбурга».

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Кирилл Печенин
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