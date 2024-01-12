Ерохин заявил, что остается в «Зените»
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о своем будущем в петербургской команде. Контракт Ерохина с сине-бело-голубыми истекает по окончании нынешнего сезона.
«Информация, что я уйду из «Зенита»? Я точно так же узнавал новости из прессы, у меня на этот счёт никакой информации нет. Вы же видите - я прохожу медосмотр, а в воскресенье улетаю на сбор (Улыбается). Верно ли то, что я остаюсь в «Зените» и не имею предложений? Абсолютно! Мне бы хотелось и в дальнейшем приносить пользу «Зениту», но как все сложится, покажет время», — приводит слова Ерохина Bobsoccer.
В нынешнем сезоне 34-летний россиянин провел 18 матчей, на его счету 3 голевые передачи. В общей сложности за петербургский клуб Ерохин сыграл в 212 матчах, забил 36 голов и стал автором 17 результативных передач.
«Зенит» ушел на зимнюю паузу в Российской Премьер-лиге на 2-м месте с 36 очками. На 2 балла петербуржцы отстают от лидирующего «Краснодара».
14 января «Зенит» отправится на первый зимний сбор в Абу-Даби. Первый матч в 2024 году петербургский клуб проведет в начале марта дома против «Спартака».