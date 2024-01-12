Ерохин заявил, что остается в «Зените»

«Информация, что я уйду из «Зенита»? Я точно так же узнавал новости из прессы, у меня на этот счёт никакой информации нет. Вы же видите - я прохожу медосмотр, а в воскресенье улетаю на сбор (Улыбается). Верно ли то, что я остаюсь в «Зените» и не имею предложений? Абсолютно! Мне бы хотелось и в дальнейшем приносить пользу «Зениту», но как все сложится, покажет время», — приводит слова Ерохина Bobsoccer.