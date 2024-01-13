Головин попал в заявку "Монако" на матч против "Реймса"

Российский хавбек "Монако" Александр Головин включен в заявку команды на игру 18-го тура чемпионата Франции с "Реймсом".

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Матч 18-го тура Лиги 1 между "Монако" и "Реймсом" состоится сегодня, 13 января, на стадионе "Луи II". Начало встречи в 19:00 по московскому времени. Тренерский штаб "монегасков" включил в список из 23 футболистов полузащитника сборной России Александра Головина.