В «Локомотиве» опровергли уход Дзюбы
Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о возможном уходе из железнодорожного клуба нападающего Артема Дзюбы.
По информации СМИ, на футболиста претендовал китайский клуб «Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий.
«Новости о Дзюбе ничего общего с реальностью не имеют. Мы всё уточнили, никаких предложений не было и нет: Дзюба — наш игрок, он выступает за «Локомотив» и никуда уходить не собирается», — заявил Ульянов «Матч ТВ».
Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. Контракт футболиста с московским клубом действует до 30 июня 2024 года с возможностью продления на еще один сезон.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 3 миллиона евро.
В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в 20 играх «Локомотива», отметился четырьмя забитыми голами и четырьмя результативными передачами.
После 18 туров «Локомотив» занимает 4-е место в РПЛ с 31 очком. Лидирует «Краснодар» с 38 очками.