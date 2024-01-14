В «Локомотиве» опровергли уход Дзюбы

«Новости о Дзюбе ничего общего с реальностью не имеют. Мы всё уточнили, никаких предложений не было и нет: Дзюба — наш игрок, он выступает за «Локомотив» и никуда уходить не собирается», — заявил Ульянов «Матч ТВ».