Футболист "Пари НН" Севикян продолжит карьеру в европейском клубе

Полузащитник нижегородского клуба "Пари НН" Эдгар Севикян перейдет в европейский клуб. Об этом заявил генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов. Но подробности предполагаемого трансфера в клубе назовут позже.

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"Клуб получил предложение, активирующее опцию выкупа Эдгара Севикяна. С высокой долей вероятности Эдгар Севикян перейдет в другой европейский клуб. Это выбор Эдгара и его семьи", - написал Мелик-Гусейнов в Telegram.

Он добавил, что в "Пари НН" с уважением относятся к выбору футболиста. В решении игрока преобладает желание проявить себя в другом чемпионате.