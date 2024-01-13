Футболист "Пари НН" Севикян продолжит карьеру в европейском клубе
Полузащитник нижегородского клуба "Пари НН" Эдгар Севикян перейдет в европейский клуб. Об этом заявил генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов. Но подробности предполагаемого трансфера в клубе назовут позже.
"Клуб получил предложение, активирующее опцию выкупа Эдгара Севикяна. С высокой долей вероятности Эдгар Севикян перейдет в другой европейский клуб. Это выбор Эдгара и его семьи", - написал Мелик-Гусейнов в Telegram.
Он добавил, что в "Пари НН" с уважением относятся к выбору футболиста. В решении игрока преобладает желание проявить себя в другом чемпионате.
22-летний Севикян ранее предпочел выступление за сборную Армении, хотя имел вызов от Валерия Карпина в команду России. За нижегородцев он играет с 2022-го года и в 40 матчах стал автором восьми голов.