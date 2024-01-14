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«Зенит» назвал состав на первый тренировочный сбор в Абу-Даби

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» опубликовала список футболистов, которые отправятся с командой на первый зимний тренировочный сбор в Абу-Даби, ОАЭ. В список попал 31 игрок.

«Зенит» назвал состав на первый тренировочный сбор в Абу-Даби
© Чемпионат.com

Состав «Зенита» на первый тренировочный сбор

Вратари: Михаил Кержаков, Денис Адамов, Александр Васютин, Богдан Москвичёв.

Защитники: Марио Фернандес, Вячеслав Караваев, Страхиня Эракович, Нуралы Алип, Родригао, Нино, Дуглас Сантос, Данил Круговой, Матвей Бардачёв, Артур Чёрный.

Полузащитники: Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Александр Коваленко, Александр Ерохин, Ду Кейрос, Дмитрий Васильев, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин, Густаво Мантуан, Ильзат Ахметов, Владислав Саусь.

Нападающие: Вильсон Изидор, Матео Кассьерра, Иван Сергеев, Артур, Педро.

Сине-бело-голубые будут тренироваться в Абу-Даби до 28 января. Команда Сергея Семака сыграет на первом сборе с самаркандским «Динамо» (21 января), «Чонбуком» (24 января), «Уралом» (27 января) и «Аль-Фатехом» (28 января).

Футбол
Густаво Мантуан
Вильмар Барриос
Денис Адамов
Дуглас Сантос
Александр Васютин
Андрей Мостовой
Сергей Семак
Иван Сергеев
Алексей Сутормин
Ильзат Ахметов
Михаил Кержаков
Вячеслав Караваев
Дмитрий Васильев
Данил Круговой
Александр Ерохин
Александр Коваленко
Марио Фернандес
Динамо
Зенит
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