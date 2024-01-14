«Моего отца убили» — сын Диего Марадоны сделал заявление о смерти папы

Сын экс футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны выступил с заявлением о смерти своего легендарного отца. Марадона умер 25 ноября 2020 го в возрасте 60 лет от острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.
— Идет открытое расследование. Мы, дети, очень верим в аргентинское правосудие. Я убежден в том, что все не должно было закончиться вот так. Они убили моего отца. Не мое дело говорить, кто это сделал, у меня есть мысли, но я не могу их озвучить. Моего отца бросили на произвол судьбы, когда можно было что то сделать, — сказал Диего Марадона младший, слова которого приводит Marca.
В составе сборной Аргентины Марадона выиграл чемпионат мира в 1986 году.
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