ЦСКА опубликовал состав на первый тренировочный сбор

Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала в своём телеграм-канале список футболистов, которые отправятся с командой на первый зимний тренировочный сбор в ОАЭ.

Нынешней зимой ЦСКА проведёт три сбора. Первый из них будет проходить в Абу-Даби с 14 по 26 января. Остальные сборы состоятся в Турции — с 30 января по 10 февраля и с 14 по 25 февраля.