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ЦСКА опубликовал состав на первый тренировочный сбор

Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала в своём телеграм-канале список футболистов, которые отправятся с командой на первый зимний тренировочный сбор в ОАЭ.

ЦСКА опубликовал состав на первый тренировочный сбор
© Чемпионат.com

Состав ЦСКА на первый тренировочный сбор

Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Владимир Шайхутдинов, Егор Бесаев.

Защитники: Виллиан Роша, Мойзес, Матвей Лукин, Кирилл Набабкин, Михаил Рядно, Илья Агапов, Милан Гаич, Игорь Дивеев.

Полузащитники: Иван Обляков, Саша Зделар, Виктор Давила, Виктор Мендес, Константин Кучаев, Кирилл Глебов, Матвей Кисляк, Максим Мухин.

Нападающие: Фёдор Чалов, Антон Заболотный, Тамерлан Мусаев.

Нынешней зимой ЦСКА проведёт три сбора. Первый из них будет проходить в Абу-Даби с 14 по 26 января. Остальные сборы состоятся в Турции — с 30 января по 10 февраля и с 14 по 25 февраля.

Футбол
Михаил Рядно
Тамерлан Мусаев
Кирилл Глебов
Матвей Кисляк
Владислав Тороп
Виллиан Роша
Игорь Дивеев
Федор Чалов
Антон Заболотный
Иван Обляков
Кирилл Набабкин
Максим Мухин
Константин Кучаев
Игорь Акинфеев
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