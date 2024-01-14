«Сочи» арендовал защитника Чистякова у «Зенита»

Защитник Дмитрий Чистяков перешёл в «Сочи» на правах аренды из «Зенита». Об этом сообщил официальный сайт «Сочи».

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Отмечается, что трудовое соглашение футболиста с «Сочи» рассчитано до конца текущего сезона. За «Сочи» Чистяков будет выступать под вторым игровым номером.

«Добро пожаловать в «Сочи», Дмитрий!» — написано в заявлении клуба.