Экс-форвард «Спартака» Мелкадзе покинул «Сочи»

Футбольный клуб «Сочи» объявил в своём телеграм-канале о расторжении контракта с нападающим Георгием Мелкадзе. Трудовое соглашение с игроком расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

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26-летний футболист выступал за сочинцев с января 2022 года. За это время Георгий успел принять участие в 52 встречах команды, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи. В составе «Сочи» Мелкадзе стал серебряным призёром чемпионата России.

В Российской Премьер-Лиге Георгий также выступал за «Спартак», «Тосно», «Тамбов» и «Ахмат». Вызывался в расположение молодёжной сборной России.