Экс-форвард «Спартака» Мелкадзе покинул «Сочи»
Футбольный клуб «Сочи» объявил в своём телеграм-канале о расторжении контракта с нападающим Георгием Мелкадзе. Трудовое соглашение с игроком расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
26-летний футболист выступал за сочинцев с января 2022 года. За это время Георгий успел принять участие в 52 встречах команды, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи. В составе «Сочи» Мелкадзе стал серебряным призёром чемпионата России.
В Российской Премьер-Лиге Георгий также выступал за «Спартак», «Тосно», «Тамбов» и «Ахмат». Вызывался в расположение молодёжной сборной России.
Напомним, после завершения первой части Российской Премьер-Лиги «Сочи» набрал 11 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. На 15-й строчке расположилась «Балтика», имеющая в своём активе 13 очков. На 14-м месте находится «Оренбург», заработавший 15 очков.