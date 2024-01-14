Сегодня, 14 января, проходит матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Команды играют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступает Джон Брукс. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В самом начале встречи, на третьей минуте, Расмус Хойлунд открыл счёт в матче, выведя «Манчестер Юнайтед» вперёд. Вскоре, на 19-й минуте, Ришарлисон сравнял счёт — 1:1.

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В нынешнем сезоне команды встречались в рамках 2-го тура. В той встрече лондонский клуб одержал победу со счётом 2:0. Голом отметился полузащитник «Тоттенхэма» Папе Матар Сарр, а защитник «красных дьяволов» Лисандро Мартинес забил автогол.