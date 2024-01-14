Избитый в матче чемпионата Турции судья вернулся к работе

Турецкий футбольный арбитр Халил Умут Мелер, избитый в декабре в матче чемпионата страны, вернулся к работе. Об этом сообщает Fanatik .

Рефери был главным судьей матча 20-го тура первенства Турции между «Истанбулспором» и «Коньяспором». Перед началом встречи Мелер пообщался с болельщиками и футболистами, а президент «Истанбулспора» Экмель Фаик Сарыалиоглу подарил арбитру цветы.

«С этой работой для меня покончено. Я больше не могу продолжать», — заявил арбитр.

11 декабря по окончании игры против «Ризеспора» президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа выбежал на поле и ударил по лицу Мелера. Арбитр упал на газон и получил еще несколько ударов от подбежавших людей. После этого его госпитализировали.