Черчесов отказался возглавить клуб из Азиатской лиги чемпионов

Бывший тренер сборной России отказался от предложения возглавить клуб, который выступал в текущем розыгрыше Азиатской лиги чемпионов, сообщил «Спорт-Экспресс». По данным источника, 60-летнего специалиста не устроили условия возможного контракта.

Последним местом работы Черчесова стал «Ференцварош», который он возглавлял с декабря 2021-го по июль 2023 года. Под его руководством венгерский клуб дважды стал чемпионам страны и обладателем национального кубка. Прошлой осенью команда впервые за 47 лет вышла в весеннюю стадию еврокубков, заняв первое место на групповом этапе Лиги Европы.

В октябре «Чемпионат» сообщил, что Черчесов может возглавить «Спартак». По данным источника, московский был готов рассмотреть вариант с назначением 60-летнего специалиста в случае увольнения Гильермо Абаскаля.