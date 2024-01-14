Далер Кузяев помог «Гавру» обыграть «Лион» в Лиге 1

"Гавр" со счетом 3:1 обыграл "Лион" в домашнем матче 18-го тура чемпионата Франции по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Готье Льорис (18-я минута), Эммануэль Сабби (50) и Кристофер Опери (62). У проигравших отличился Александр Ляказетт (54). На 30-й минуте красную карточку получил защитник "Лиона" Джейк О'Брайен, на 90-й минуте был удален с поля его одноклубник Дуе Чалета-Цар.

В эпизоде с третьим голом результативную передачу отдал российский полузащитник "Гавра" Далер Кузяев, который провел на поле 70 минут. Она стала для него первой в составе французской команды, за которую он выступает первый сезон. Также на счету россиянина 3 гола в 19 матчах различных турниров.