Израильского футболиста задержали за поддержку операции в Газе во время матча

Израильского футболиста задержали в Турции за поддержку операции в Газе во время матча, он предстанет перед судом
Израильский футболист турецкого «Антальяспора» Сагив Йехезкель задержан после того, как во время матча выступил с поддержкой операции Израиля в секторе Газа, сообщает Hurriyet.
— Генеральная прокуратура Антальи начала судебное расследование в отношении Йехезкеля за «публичное разжигание ненависти и враждебности» из за его действий в поддержку действий Израиля в Газе, — написал в социальных сетях министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.
В воскресенье «Антальяспор» на своем поле сыграл вничью с «Трабзонспором» в матче 20 го тура турецкой Суперлиги — 1:1. Йехезкель сравнял счет на 68 й минуте, во время празднования забитого мяча он указал на повязку на запястье с надписью «100 дней. 7.10», подразумевая сотый день столкновений в секторе Газа и поддержку военной операции Израиля.
По данным турецких СМИ, в понедельник футболист предстанет перед судом.
«Антальяспор» ранее сообщил, что исключил Йехезкеля из состава за поведение, «противоречащее национальным ценностям Турции». Президент клуба из Антальи Синан Бозтепе заявил, что «национальные ценности превыше всего, контракт с игроком будет расторгнут».
Обострение палестино израильского конфликта началось утром 7 октября 2023 года. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.
По сообщениям Минздрава Палестины в секторе Газа, число жертв израильских обстрелов анклава с 7 октября выросло почти до 24 тысяч человек. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.