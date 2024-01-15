Израильского футболиста задержали за поддержку операции в Газе во время матча

Израильский футболист турецкого «Антальяспора» Сагив Йехезкель задержан после того, как во время матча выступил с поддержкой операции Израиля в секторе Газа, сообщает Hurriyet.

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— Генеральная прокуратура Антальи начала судебное расследование в отношении Йехезкеля за «публичное разжигание ненависти и враждебности» из за его действий в поддержку действий Израиля в Газе, — написал в социальных сетях министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

В воскресенье «Антальяспор» на своем поле сыграл вничью с «Трабзонспором» в матче 20 го тура турецкой Суперлиги — 1:1. Йехезкель сравнял счет на 68 й минуте, во время празднования забитого мяча он указал на повязку на запястье с надписью «100 дней. 7.10», подразумевая сотый день столкновений в секторе Газа и поддержку военной операции Израиля.

По данным турецких СМИ, в понедельник футболист предстанет перед судом.

«Антальяспор» ранее сообщил, что исключил Йехезкеля из состава за поведение, «противоречащее национальным ценностям Турции». Президент клуба из Антальи Синан Бозтепе заявил, что «национальные ценности превыше всего, контракт с игроком будет расторгнут».

Обострение палестино израильского конфликта началось утром 7 октября 2023 года. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.