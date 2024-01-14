"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" сыграли вничью. За МЮ забили Хейлунд и Рэшфорд

В матче 21-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" победителя не выявили. Матч английской премьер-лиги между "Ман Юнайтед" и "Тоттенхэмом" завершился результативной ничьей. Команды обменялись быстрыми голами.

На мяч расмуса Хейлунда, забитый на 3-й минуте, ответил форвард "Тоттенхэма" Ришарлисон - на 19-й. За 5 минут до свистка на перерыв Маркус Рэшфорд вновь вывел "Юнайтед" вперед. Однако уже на 46-й минуте полузащитник Родриго Бентанкур сделал счет 2:2.