"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" сыграли вничью. За МЮ забили Хейлунд и Рэшфорд
В матче 21-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" победителя не выявили. Матч английской премьер-лиги между "Ман Юнайтед" и "Тоттенхэмом" завершился результативной ничьей. Команды обменялись быстрыми голами.
На мяч расмуса Хейлунда, забитый на 3-й минуте, ответил форвард "Тоттенхэма" Ришарлисон - на 19-й. За 5 минут до свистка на перерыв Маркус Рэшфорд вновь вывел "Юнайтед" вперед. Однако уже на 46-й минуте полузащитник Родриго Бентанкур сделал счет 2:2.
Голевая передача на уругвайца на счету немецкого новичка "Тоттенхэма" Тимо Вернера.
"Тоттенхэм" набрал 40 очков и занимает 5-е место в таблице АПЛ. "Манчестер Юнайтед" с 32-мя очками ханимает 7-ю строчку.
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2 - 2 Чемпионат Англии
21 тур
Голы: Хейлунд, 3, Рэшфорд, 40 - Ришарлисон, 19, Бентанкур, 46.
"Манчестер Юнайтед": Онана, Диогу Далот, Эванс (Мартинес, 63), Варан, Уан-Биссака, Эриксен (Мактоминей, 58), Бруну Фернандеш, Майну, Гарначо, Рэшфорд (Антони, 88), Хейлунд.
"Тоттенхэм": Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен (Эмерсон, 89), Удоджи, Хейбьерг, Бентанкур, Скипп (Дрэгушин, 85), Джонсон, Вернер (Хиль, 80), Ришарлисон.
Предупреждения: Уан-Биссака, 24, Бентанкур, 25, Хейлунд, 45+4.