"Реал" разгромил "Барселону" и в 13-й раз выиграл Суперкубок Испании

Футболисты "Реала" со счетом 4:1 обыграли "Барселону" в финальном матче Суперкубка Испании. Турнир проходил в Эр-Рияде.

В составе победителей забитыми мячами отметились Винисиус (7-я, 10-я, 39-я минуты) и Родриго (64). У проигравших отличился Роберт Левандовский (33). На 71-й минуте "Барселона" осталась в меньшинстве после того, как защитник Рональд Араухо получил вторую желтую карточку. Винисиус оформил самый быстрый хет-трик в матчах между "Реалом" и "Барселоной" в XXI веке.

"Реал" продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 21 матча. Последнее поражение мадридский клуб потерпел 24 сентября в гостевой игре чемпионата Испании с "Атлетико" (1:3). Это поражение является единственным для "Реала" в нынешнем сезоне.

Турнир проводится с 1982 года, в нем принимали участие победители чемпионата и кубка страны. С сезона-2019/20 Суперкубок Испании проходит в формате мини-турнира из четырех команд. "Барселона" получила право участвовать в турнире как чемпион Испании, "Реал" - как обладатель кубка страны, "Осасуна" - как финалист кубка. "Атлетико" занял третье место в чемпионате Испании и участвовал в суперкубке, так как вторую строчку занял "Реал".