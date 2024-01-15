Месси пропустит церемонию ФИФА из-за проигрыша в номинации

Форвард "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси не полетел на церемонию награждения The Best FIFA Football Awards 2023 года из-за проигрыша в номинации "Лучший футболист года" по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает DSports.

© пресс-служба клуба "ПСЖ"

Церемония пройдет 15 января в Лондоне. Помимо аргентинца, на награду претендуют французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе и норвежский форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.

Месси дважды становился футболистом года по версии ФИФА. Месси перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за "ПСЖ". 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за "Интер Майами" на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. Сейчас в MLS пауза перед стартом сезона.