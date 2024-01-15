«Спартаку», ЦСКА, «Динамо» и «Крыльям Советов» предложили игрока «Халл Сити»

Московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также самарские «Крылья Советов» рассматривают возможность подписания полузащитника английского «Халл Сити» Адама Траоре. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

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По информации источника, речь идёт о переходе в летнее трансферное окно, когда у футболиста закончится контракт с клубом из Чемпионшипа. Сообщается, что агент игрока Секу Траоре просит для своего клиента контракт на 2,5 сезона с зарплатой около € 800 тыc. в год. Также игроком интересуются испанский «Лас-Пальмас» и итальянский «Удинезе».