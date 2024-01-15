Найден мертвым пропавший экс‑футболист сборной Австралии

— Мы помним Стивена не только за его достижения на поле, но также за характер и положительное влияние, которое он оказывал на окружающих. Его навсегда запомнят как члена семьи сборной Австралии, его будет очень не хватать. В это трудное время наши мысли обращены к его семье и друзьям, — отметил генеральный директор Федерации футбола Австралии Джеймс Джонсон.