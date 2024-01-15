Найден мертвым пропавший экс‑футболист сборной Австралии

Пропавший экс‑футболист сборной Австралии найден мертвым
Тело бывшего защитника сборной Австралии Стивена Лэйбатта обнаружено в кустах у пляжа в австралийском штате Новый Южный Уэльс, сообщает Guardian.
В последний раз 46 летнего мужчину видели в пятницу вечером, он был объявлен пропавшим без вести, экстренные службы начали поиски. По данным полиции, обстоятельства его смерти не считаются подозрительными, для коронера должен быть подготовлен отчет.
— Мы помним Стивена не только за его достижения на поле, но также за характер и положительное влияние, которое он оказывал на окружающих. Его навсегда запомнят как члена семьи сборной Австралии, его будет очень не хватать. В это трудное время наши мысли обращены к его семье и друзьям, — отметил генеральный директор Федерации футбола Австралии Джеймс Джонсон.
Лэйбатт в Европе выступал за нидерландские «Фейеноорд» и «Розендал», норвежский «Люн», бельгийские «Мускрон» и «Гент». В составе сборной Австралии он провел 18 матчей, становился победителем Кубка наций Конфедерации футбола Океании.
После завершения карьеры Лэйбатт работал в реабилитационном отделении больницы Святого Винсента в Сиднее и пожертвовал почку пациенту, находящемуся на диализе.