$87.68-0.4696.07-0.68
Войти в почту

Клуб РПЛ намерен расстаться с двумя футболистами

Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" планирует продать белорусского вратаря Дениса Щербицкого. Об этом сообщает Legalbet.

Клуб РПЛ намерен расстаться с двумя футболистами
© Телеграм-канал «ФК «Урал»

По информации издания, главный тренер команды Виктор Гончаренко также сомневается в полузащитнике Александре Юшине. Специалист дал понять игроку, что он будет получать меньше игрового времени.

27-летний Щербицкий выступает за "Урал" с июля 2023 года. Контракт голкипера с клубом рассчитан до июня 2024. В нынешнем сезоне белорус не провел ни одного матча.

28-летний Юшин выступает за екатеринбургский клуб с зимы 2022 года. Соглашение игрока с командой истекает в июне 2024. В текущем сезоне полузащитник сыграл за "Урал" в 19 матчах, отметился голом и результативной передачей.

"Урал" после первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 19 очков и занимает 12 место в турнирной таблице. Чемпионат России отправился на зимнюю паузу и возобновится в марте. 19-й тур национального первенства стартует 3-го числа. "Урал" в гостях сыграет с грозненским "Ахматом".

Футбол
Александр Юшин
Денис Щербицкий
Виктор Гончаренко
ФК "Урал"
Главное о спорте
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости