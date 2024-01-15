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Источник: Олег Кононов возглавит «Торпедо»

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин и главный тренер автозаводцев Артём Горлов попрощались с командой. Завтра они проведут прощальный ужин, после чего покинут структуру клуба, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Олег Кононов возглавит «Торпедо»
© Чемпионат.com

Согласно сведениям источника, новым президентом «Торпедо» станет Александр Волнушкин, ранее входивший в наблюдательный совет «Химок». Спортивным директором будет Дмитрий Рыскин, а на пост главного тренера назначат Олега Кононова.

Ранее в СМИ появлялась информация, что перед «Торпедо» будет поставлена задача выйти в Российскую Премьер-Лигу к лету 2025 года. В нынешнем сезоне к зимнему перерыву «Торпедо» занимает лишь восьмое место в таблице, набрав 27 очков в 20 матчах.

Футбол
Ярослав Савин
Артем Горлов
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Иван Карпов
Олег Кононов
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