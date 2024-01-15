Канчельскис пригласил Мостового на стажировку в киргизский клуб
Главный тренер киргизского клуба «Мурас Юнайтед» Андрей Канчельскис позвал на стажировку Александра Мостового, который ранее заявлял о желании стать тренером.
В среду красноярский «Енисей» объявил о назначении Андрея Тихонова на должность главного тренера. Ранее сообщалось, что в шорт лист претендентов на пост входил и Мостовой.
— Если Мостовой не поехал на стажировку в «Енисей» и «Оренбург», то вы думаете, он сюда, в Киргизию поедет? Знаю, что Александр хочет быть главным тренером, у него есть свое видение. На эту тему с ним не разговаривали, но приглашение на стажировку в «Мурас Юнайтед» сделать можем. Приглашаем!
Другой вопрос — согласится ли он на это. Поживем увидим, может, в Киргизии у Саши все срастется, — сказал Канчельскис Sport24.
С конца августа Мостовой обучается на тренера в академии РФС.