Дик Адвокат возглавил сборную Кюрасао

Адвокату 76 лет. Нидерландский специалист за время работы с «Зенитом» помог сине-бело-голубым стать чемпионами России, выиграть Кубок и Суперкубок УЕФА. Вместе с ПСВ Адвокат становился чемпионом Нидерландов и обладателем Кубка страны. «Рейнджерс» Адвокат дважды приводил к чемпионству. Последним местом работы 76-летнего тренера был «АДО Ден Хааг». Отметим, что несколько раз Дик заявлял о завершении тренерской карьеры.