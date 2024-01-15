«Сочи» расторг контракт с защитником Мещаниновым
Защитник Артем Мещанинов покидает футбольный клуб «Сочи», трудовое соглашение с 27 летним игроком расторгнуто по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс служба команды.
Мещанинов перешел в сочинскую команду летом 2022 года. Защитник принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил один мяч.
В воскресенье «Сочи» расторг контракт с нападающими Георгием Мелкадзе и Иваном Игнатьевым.
После 18 туров южный клуб замыкает турнирную таблицу МИР РПЛ, набрав 11 очков. Сочинцы объявили о назначении испанца Роберта Морено новым главным тренером в декабре.