Итальянский журналист оценил игру Миранчука за «Аталанту»

«Да, Миранчук играет в последних матчах и выглядит неплохо. Но помните, что атака «Аталанты» сейчас не в оптимальном состоянии. Освободилось одно место впереди, потому что Адемола Лукман уехал на Кубок Африки. Это главный форвард команды. Скамакка не показывает свою лучшую игру. Миранчук выдвинут вперёд с Де Кателаре, но нужно больше времени, чтобы говорить об его эффективности», — приводит слова Франки Legalbet.