«Нужно больше времени». Итальянский журналист оценил игру Миранчука за «Аталанту»
Итальянский журналист Tuttosport Массимо Франки оценил игру российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Напомним, Миранчук вышел в стартовом составе своей команды в трёх последних матчах клуба.
«Да, Миранчук играет в последних матчах и выглядит неплохо. Но помните, что атака «Аталанты» сейчас не в оптимальном состоянии. Освободилось одно место впереди, потому что Адемола Лукман уехал на Кубок Африки. Это главный форвард команды. Скамакка не показывает свою лучшую игру. Миранчук выдвинут вперёд с Де Кателаре, но нужно больше времени, чтобы говорить об его эффективности», — приводит слова Франки Legalbet.
Напомним, Алексей Миранчук провёл 16 матчей за итальянскую «Аталанту» во всех турнирах в текущем сезоне, в которых забил два гола и отдал четыре голевые передачи. Миранчук перешёл в «Аталанту» из московского «Локомотива» в 2020 году.