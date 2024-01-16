Линекер удалил пост с призывом к дисквалификации Израиля в международных турнирах

Ранее Линекер в своей социальной сети поделился постом с призывом отстранить Израиль от международного футбола, однако из-за критики со стороны британских депутатов англичанин удалил ретвит. Кроме того, британские депутаты, которые связаны с Израилем или еврейскими общинами, призвали телеканал BBC наложить санкции на известного телеэксперта, который ведёт на канале свою программу.