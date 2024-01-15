Черчесов объяснил, почему Севикяну может быть нелегко в «Ференцвароше»

«Дай бог, чтобы этот трансфер дал и Севикяну, и «Ференцварошу» то, чего хотят обе стороны. Это непростой клуб для игрока, потому что команда всегда на ведущих ролях. Плюс команда очень интернациональная. Когда я там работал, у меня было 20 разных национальностей в команде. Сейчас, видимо, станет 21», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.