«Зенит» убрал видео, где Медведев обыграл оскорбительную кричалку про «Спартак»

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» убрал видео (удалил или временно скрыл) из своего YouTube-канала, в котором председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев и бразильский полузащитник санкт-петербургского клуба Клаудиньо обыграли известную оскорбительную кричалку футбольных болельщиков про московский «Спартак».

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков после 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар», команда Владимира Ивича набрала 38 очков за аналогичное количество игр. На втором месте располагается санкт-петербургский «Зенит» с 36 очками за 18 встреч, а замыкает тройку московское «Динамо» (32 очка за 18 игр).