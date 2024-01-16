Месси назвал лучшего игрока 2023 года

Соответствующая информация опубликована на сайте Международной федерации футбола (ФИФА). Месси, который выиграл номинацию на лучшего игрока 2023 года от ФИФА, на второе место поставил нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе, на третье — Хулиана Альвареса из "Манчестер Сити". Месси и Холанд набрали одинаковое количество баллов, аргентинский форвард победил, потому что за него проголосовало больше капитанов национальных сборных. При этом сам Месси на церемонию вручения наград не приехал.

Месси перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за "ПСЖ". 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за "Интер Майами" на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. Сейчас в МЛС пауза перед стартом сезона. В октябре форвард выиграл восьмой "Золотой мяч" в своей карьере. В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста. На турнире нападающий отметился семью забитыми мячами в семи матчах, четыре из которых — с пенальти.