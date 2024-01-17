Двум клубам АПЛ грозит снятие очков. Почему среди них снова нет «Челси»?

А что со 115 обвинениями в адрес «Сити»?

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Прежде всего давайте проговорим базовые вещи, чтобы не запутаться. Есть финансовый фэйр-плей, который внедрил УЕФА при президентстве Мишеля Платини. С 2011 года клубы, выступающие в еврокубках, не должны иметь просроченных финансовых задолженностей, а с 2013 года они ещё должны подтверждать свою безубыточность. Это сделано для того, чтобы футбол не превращался в войну кошельков в ещё большей степени.

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Классический пример – покупка «Челси» Романом Абрамовичем, когда трансферный рынок взорвался. Английский клуб мог переманить Михаэля Баллака из «Баварии», которая всегда была крепкой и устойчивой в плане финансов. В том числе из-за законов, которые действуют внутри Германии, но могут отсутствовать в других странах.

Важно не только, сколько тратят «Челси», «ПСЖ» и остальные. Имеет значение, что другим командам приходится поднимать уровень зарплат, чтобы сохранить футболистов. Анализ рынка привёл к пониманию, что такие вещи могут уничтожить небольшие команды, и это негативно скажется на чемпионатах. Даже руководители богатых клубов пришли к консенсусу, что финансовые ограничения необходимы. Хотя периодически мы слышим жалобы на этот счёт. Последнее время – от «Ньюкасла», который теперь скован в плане трансферов.

А теперь мы переходим к другой истории. В АПЛ есть свой финансовый фэйр-плей – он называется правилами рентабельности и устойчивого развития (profitability and sustainability rules). Если где-то увидите P&S или RSR применительно к чемпионату Англии, то это оно. Правила действуют с сезона-2015/2016 и, соответственно, распространяются на все команды АПЛ.

Главная вещь в регламенте P&S: за трёхлетний период клубы не должны быть убыточными больше чем на £ 105 млн. «Эвертон» не уложился в лимит за сезоны-2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022. За это два месяца назад с ливерпульцев сняли 10 очков – самая суровая санкция в истории АПЛ. Тогда команда рухнула в зону вылета, но в декабре выиграла во всех четырёх турах и до сих пор идёт на спасительном 17-м месте. Фанаты даже устраивали протесты, требуя вернуть 10 очков, но с тех пор ситуация только ухудшилась.

Теперь стало известно, что с «Эвертона» планируют снова снять очки, а ещё – с «Ноттингем Форест». По новым правилам, клубы должны были предоставить отчётность за сезон-2022/2023 до 31 декабря. Ранее дедлайн был до марта, что затрудняло вынесение наказаний по ходу действующего же сезона. А теперь разбирательство продвигается оперативнее – уже в середине января клубы уведомили о нарушениях. «Эвертон» моментально выпустил заявление, сообщив, что не согласен с АПЛ и подаст апелляцию. Среди прочего ливерпульцы указали, что уже были наказаны за бо́льшую часть отчётного периода, а в регламенте не указаны нормы повторного наказания за совпадающий срок.

The Athletic сообщает, что наказания вполне могут последовать исходя из правил. The Sun утверждает, что с «Эвертона» и «Фореста» снимут минимум по шесть очков (правда, это уже не тот источник, которому стоит доверять). В «Эвертоне» считали, что вписались в лимит, но комиссия не согласилась с тем, как были учтены процентные выплаты по кредитам на £ 17,4 млн. Клуб утверждал, что они использовались для проекта нового стадиона, но комиссия P&S посчитала иначе.

Сложность состоит в том, что у специальной комиссии есть 12 недель, чтобы определить наказание. По информации SkySports, его объявят ориентировочно в начале апреля. Клубы могут подать апелляцию, но она будет рассмотрена лишь 24 мая. То есть спустя пять дней после окончания чемпионата. Вероятно, даже доиграв сезон, клубы не будут знать, вылетели они или нет.

Во всей этой истории возникает вопрос, почему снятие очков грозит небольшим клубам, когда «Сити» и особенно «Челси» тратят на трансферы намного больше. Тут есть объяснение. Что касается действующих чемпионов, то важно понимать, сколько этот клуб зарабатывает в целом. Команда Хосепа Гвардиолы зарабатывает призовые за титулы и бóльшие деньги от трансляций из-за места в таблице, а ещё обладает внушительным пулом спонсоров. В сезоне-2022/2023 «Сити» сотрудничал с 47 брендами. Само собой, и тут трофеи напрямую влияют на прибыль от коммерческого сотрудничества.

В соцсетях можно столкнуться с утверждением, будто у «Сити» 115 нарушений финансового регламента, но это не совсем так. Идёт расследование по 115 пунктам, но пока ничего не доказано. «Сити» свою вину не признаёт. Забавно, что по версии АПЛ «Эвертон» и «Форест» как раз признались в нарушениях, отчитавшись по итогам сезона-2022/2023. Дело «Сити» рассматривается отдельно ещё с 2009 года, и, по информации The Athletic, даже в 2024 году конкретных решений не вынесут.