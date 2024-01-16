Месси в рекордный 17-й раз вошел в символическую команду года по версии ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) представила символические команды по итогам 2023 года среди мужчин и женщин. Церемония вручения наград проходит в Лондоне.

В мужскую команду вошли бельгийский вратарь Тибо Куртуа (испанский "Реал"); защитники: англичане Кайл Уокер, Джон Стоунз, португалец Рубен Диаш (все - английский "Манчестер Сити"); полузащитники: португалец Бернарду Силва, бельгиец Кевин Де Брюйне (оба - "Манчестер Сити"), англичанин Джуд Беллингем ("Реал"); нападающие: Лионель Месси (американский "Интер Майами"), норвежец Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), француз Килиан Мбаппе (французский "Пари Сен-Жермен), бразилец Винисиус ("Реал").

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Месси в 17-й раз вошел в символическую команду года по версии ФИФА. Второе место по этому показателю занимает португальский нападающий Криштиану Роналду (15). Роналду во второй раз подряд не попал в символическую команду года ФИФА, в прошлый раз это произошло впервые с 2007 года. Роналду, выступающий за "Аль-Наср", стал лучшим бомбардиром 2023 года, забив 54 гола.

Аргентинец провел первую часть года в ПСЖ, стал чемпионом Франции. Летом 2023 года Месси перешел в "Интер Майами", с американским клубом он выиграл Кубок лиг, в котором принимали участие команды Главной футбольной лиги (MLS) и чемпионата Мексики. Для аргентинца данный трофей стал 44-м в карьере, что позволило ему возглавить список самых титулованных футболистов в истории. В октябре Месси в рекордный восьмой раз стал обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту сезона по версии журнала France Football.

Беллингем стал вторым среди самых молодых игроков, вошедших в символическую сборную года по версии ФИФА. Англичанину на момент попадания в команду 20 лет. Моложе него в команду года попадал только Мбаппе - в 2018 году француз вошел в нее в возрасте 19 лет. В том году нападающий выиграл чемпионат мира в составе сборной Франции, который проходил в России. Летом 2023 года Беллингем перешел из германского клуба "Боруссия" (Дортмунд) в "Реал", всоставе которого 14 января стал победителем Суперкубка Испании.