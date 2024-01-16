Третий украинский футболист может перейти в «Жирону»

«Пихаленком интересуется очень много клубов, но вопрос в уровне заинтересованности. Определенные контакты были со многими европейскими клубами: среди них «Жирона», «Монца», «Бешикташ», «Олимпиакос» и другие. Также были контакты с клубами МЛС, чемпионатов Польши и Украины», — приводит слова агента футболиста ua.tribuna.com.