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Третий украинский футболист может перейти в «Жирону»

Константин Нестеренко, агент футболиста «Днепр-1» и сборной Украины Александра Пихалёнка заявил, что футболистом интересуется «Жирона».

Третий украинский футболист может перейти в «Жирону»
© РИА Новости

«Пихаленком интересуется очень много клубов, но вопрос в уровне заинтересованности. Определенные контакты были со многими европейскими клубами: среди них «Жирона», «Монца», «Бешикташ», «Олимпиакос» и другие. Также были контакты с клубами МЛС, чемпионатов Польши и Украины», — приводит слова агента футболиста ua.tribuna.com.

Отметим, в случае перехода в «Жирону» Пихалёнок может стать третьи украинцем, который выступает в клубе. Сейчас за «Жирону» выступают Артём Довбик и Виктор Цыганков.

На данный момент «Жирона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 49 очков.

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