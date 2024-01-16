В ФНЛ рассказали об участии «Спартака‑2» в новом сезоне Второй лиги

Новым участником дивизиона Б Второй лиги станет «Спартак 2», от красногорского «Зоркого» заявления об отказе от выступлений не было, заявил «Матч ТВ» президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов.

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«Спартак 2» прекратил существование в 2022 году, наивысшим достижением команды было пятое место в Первой лиге в сезоне 2015/16. Сезоном ранее «красно белые» побеждали в зоне «Запад» Второй лиги.

Ранее в понедельник о решении клуба «Зоркий Красногорск» не заявляться на сезон 2024 сообщил «Чемпионат». Команда по итогам сезона 2023 заняла седьмое место в группе 2 дивизиона Б Второй лиги.

— Появились сообщения, что «Зоркий Красногорск» не будет выступать в новом сезоне. Так ли это?

— Заявления об отказе участвовать от «Зоркого» пока в Лигу не поступало. Общались с министром спорта Московской области. Для него тоже новость про клуб была неожиданностью. Окончательное решение пока не принято.

— «Спартак 2» возрожден. Москвичи уже подали документы на аттестацию?

— Да. «Спартак 2» будет участвовать в новом сезоне.

— Сколько команд рискуют не сыграть в 2024 году?

— Надеюсь, что одна. «Химик Август» уже отказался от участия. Есть еще 13 клубов, готовых пройти процедуру аттестации для участия во Второй лиге в дивизионе Б, — сказал Измайлов «Матч ТВ».