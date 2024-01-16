Новичок «Зенита» объяснил свой переход в российский клуб

«Это было очень хорошее предложение. Основная причина, по которой я принял решение перейти в «Зенит», заключалась в том, что все остальные клубы колебались и не проявляли такой настойчивости.



Плюсом стало то, что предложение «Зенита» было очень хорошим с финансовой точки зрения. В том числе для «Флуминенсе». Мой контракт с клубом подходил к концу. Через шесть месяцев «Флуминенсе» уже не смог бы рассчитывать на такую сумму за меня», — сказал Нино.