Okko эксклюзивно покажет зимние товарищеские матчи ФК «Локомотив»

16 января 2024 года. Okko эксклюзивно покажет все товарищеские матчи ФК «Локомотив», которые состоятся в рамках зимних сборов клуба в ОАЭ в период паузы в Российской Премьер-Лиге. Чтобы посмотреть игры без дополнительной платы, достаточно зарегистрироваться в Okko.

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Okko эксклюзивно покажет 11 товарищеских матчей ФК «Локомотив», начав с трансляции игры клуба против «Аль-Ухдуд» из Саудовской Аравии 20 января. В Okko также можно будет посмотреть матч ФК «Локомотив» – «Урал» 31 января, игру с «Аль-Наср» Дубай 4 февраля, матч против ФК «Ростов» 24 февраля и другие матчи команды. Полное расписание доступно в соцсетях Okko Спорт и на сайте ФК «Локомотив».

Смотреть зимние товарищеские игры ФК «Локомотив» в Okko можно будет в высоком разрешении как в режиме прямой трансляции, так и в записи с функцией переключения аудиодорожки на всех популярных устройствах. Избранные матчи также будут показаны на круглосуточном телеканале Okko Спорт.

Олег Манжа, руководитель спортивного направления Okko: