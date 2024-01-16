В «Черноморце» прокомментировали информацию об интересе к полузащитнику ЦСКА

«Что касается разговоров об интересе «Черноморца» к Кисляку, трансферы любят тишину. Как только что-то будет подписано, сразу смогу дать ответы на все вопросы. Пока нет подписей, разговаривать не о чем», — сказал Климко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.