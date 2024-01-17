«Реал» выдвинул новое требование Мбаппе перед возможным трансфером

По информации источника, королевский клуб таким образом пытается предотвратить события 2022 года, когда с Мбаппе была лишь устная договоренность о трансфере, но француз по итогу продлил контракт с «ПСЖ». Футболист должен письменно подтвердить свое решение о переходе в «Реал» до публичного заявления.