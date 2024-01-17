«Торпедо» объявило о смене президента клуба

Московское «Торпедо» объявило и смене президента клуба. Новым президентом «автозаводцев» стал Александр Волнушкин , ранее входивший в наблюдательный совет «Химок». Он сменил на этом посту Ярослава Савина .

Ранее в СМИ появлялась информация, что московскую команду после отставки Артёма Горлова возглавит Олег Кононов. Перед «Торпедо» якобы будет поставлена задача выйти в Российскую Премьер-Лигу к лету 2025 года. К зимнему перерыву текущего цикла «Торпедо» занимает лишь восьмое место в таблице Первой лиги, набрав 27 очков в 20 матчах