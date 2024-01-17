Хендерсон близок к переходу в «Аякс»

Полузащитник саудовского «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон близок к переходу в амстердамский «Аякс». 33-летний хавбек договорился с саудовским клубом об уходе, сообщает The Athletic.

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По информации источника, в ближайшее время Хендерсон вернётся в Великобританию, где и завершит свой переход в «Аякс». Напомни, ранее сообщалось, что нидерландский клуб находится в шаге от согласования условий личного контракта с 33-летним полузащитником «Аль-Иттифака» Джорданом Хендерсоном.