«Аль-Иттифак» расторг контракт с Джорданом Хендерсоном

Футбольный клуб «Аль-Иттифак» и английский полузащитник Джордан Хендерсон пришли к взаимному соглашению о немедленном расторжении контракта, сообщает пресс-служба на официальном сайте клуба.

Хендерсон выступал за «Аль-Иттифак» с лета 2023 года. До этого полузащитник провёл 12 лет в «Ливерпуле». В текущем сезоне Хендерсон сыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью результативными передачами.