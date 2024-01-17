Владельцы «Ромы» были недовольны конфликтностью Моуринью – тренер часто обвинял судей и не брал ответственность на себя. Игроки жаловались на тренера Райану Фридкину
Названы причины увольнения Жозе Моуринью из «Ромы».
Вчера римский клуб объявил об отставке португальского специалиста с поста главного тренера. До конца сезона командой будет руководить Даниэле де Росси.
Как сообщает Get Italian Football News со ссылкой на La Repubblica, вчера владельцы «Ромы» Дэн и Райан Фридкины провели встречу с Моуринью, на которой стороны выразили претензии друг к другу.
Так, руководители клуба были разочарованы результатами клуба в этом сезоне, а также устали от поведения тренера. Они были недовольны тем, что он постоянно создавал конфликтные ситуации, обвинял судей и отказывался брать вину на себя.
Особенно Фридкины были обеспокоены тем, что произошло после финала Лиги Европы – после матча главный тренер «Ромы» на парковке «Пушкаш Арены» крикнул арбитру Энтони Тэйлору: «Какой позор, вы – гребаный позор». Эту ситуацию называют переломным моментом – считается, что Моуринью нанес ущерб своему имиджу.
В середине декабря владельцы клуба выдвинули Моуринью ультиматум и проинформировали его о том, что необходимо исправить сложившуюся ситуацию. Отмечается, что Райан Фридкин даже получал жалобы от игроков на тренера.
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Владельцы «Ромы» были недовольны конфликтностью Моуринью – тренер часто обвинял судей и не брал ответственность на себя. Игроки жаловались на тренера Райану Фридкину
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