Футболист "Зенита" Круговой подписал контракт с ЦСКА

Футболист сборной России и "Зенита" Данил Круговой продолжит карьеру в московском ЦСКА.

Как сообщает пресс-служба столичного клуба, контракт с Круговым подписан до конца сезона-2027/28 и включает опцию продления на один сезон. При этом сам контракт вступит в силу 4 июня.

В "Зените" уже сообщили, что Круговой, контракт которого истекает в конце нынешнего сезона, весеннюю часть чемпионата проведет в "Зените-2".