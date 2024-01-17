Футболист "Зенита" Круговой подписал контракт с ЦСКА
Футболист сборной России и "Зенита" Данил Круговой продолжит карьеру в московском ЦСКА.
Как сообщает пресс-служба столичного клуба, контракт с Круговым подписан до конца сезона-2027/28 и включает опцию продления на один сезон. При этом сам контракт вступит в силу 4 июня.
В "Зените" уже сообщили, что Круговой, контракт которого истекает в конце нынешнего сезона, весеннюю часть чемпионата проведет в "Зените-2".
25-летний Круговой перешел в "Зенит" в 2019 году. Ранее он выступал за футбольный клуб "Уфа". В составе клуба из Санкт-Петербурга он трижды становился чемпионом России. А в нынешнем сезоне провел 12 матчей в РПЛ, проведя на поле 488 минут. В стартовом составе Круговой выходил на поле лишь 5 раз.