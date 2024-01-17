«Факел» объявил о возвращении Романа Акбашева

Напомним, летом 2023 года Акбашев в качестве свободного агента перебрался в «Ростов», однако ростовчане 16 января объявили о расторжении контракта с футболистом. В нынешнем сезоне Акбашев сыграл за южан 12 матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился и провёл на поле 682 минуты. При этом по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет € 500 тыс.