«Манчестер Юнайтед» может приобрести одноклубника Захаряна за € 60 млн

По сведениям источника, в услугах футболиста сборной Испании заинтересован «Манчестер Юнайтед» . В руководстве «манкуниацев» полагают, что Оярсабаль усилит атаку команды. Отмечается, что английский клуб может активировать опцию выкупа Микеля из сан-себастьянской команды за € 60 млн.

В нынешнем сезоне Микель Оярсабаль принял участие в общей сложности в 26 матчах во всех официальных турнирах. Ему удалось записать на свой счёт десять забитых мячей и одну результативную передачу. Действующее трудовое соглашение вингера с «Реалом Сосьедад» рассчитано до июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста сборной Испании в € 50 млн.