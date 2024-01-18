Бензема угрожали в Саудовской Аравии

Французский футболист «Аль-Иттихада» Карим Бензема получал угрозы в Саудовской Аравии из-за слов министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена о связях нападающего с террористической организацией. Об этом заявил адвокат игрока Хьюг Вижье в комментарии RMC Sport.

«Комментарии министра имеют серьезные последствия. Карим Бензема получает угрозы. в Саудовской Аравии, где он работает, после слов министра о его связях с террористической организацией. Он получает сообщения ненависти», — заявил он.

17 января стало известно, что Бензема подал иск против министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена из-за его слов о связи игрока с движением «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ).

В конце декабря Бензема покинул Саудовскую Аравию. Он пропустил последние тренировки «Аль-Иттихада». Причины отъезда футболиста не сообщались. Также он не прибыл на сбор команды после отпуска и был отстранен.

Бензема стал игроком «Аль-Иттихада» в июне 2023 года. В текущем сезоне нападающий провел в лиге 15 матчей, отметившись девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.